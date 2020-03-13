Врио премьера Румынии решил уйти на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Людовик Орбан решил отправиться на карантин после контакта с сенатором, у которого выявили коронавирус Covid-19, сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Я отправлюсь на карантин и буду продолжать выполнять свои обязанности (удаленно - ИФ)", - сказал Орбан журналистам.

Отмечается, что в понедельник глава правительства посетил ту же встречу, что и сенатор от его партии, у которого на этой неделе подтвердилось наличие коронавируса.

На предмет заражения Covid-19 проверят не только Орбана, но и ряд его министров. Не исключается, что если по итогам этой проверки будут выявлены еще случаи заражения, то все правительство может быть отправлено на карантин.

Такие сложности наметились в разгар политического кризиса в Румынии. В прошлом месяце кабинет министров Людовика Орбана отправили в отставку после того, как парламент вынес вотум недоверия.

В настоящий момент Орбан считается временно исполняющим обязанности премьера страны. Ранее в пятницу президент Румынии Клаус Йоханнис вновь предложил кандидатуру Орбана на должность премьера.

Сегодня в Румынии зафиксировано 70 случаев заражения новым типом коронавируса Covid-19. Власти страны закрыли образовательные и культурные учреждения. Пассажиры, прилетающие из ряда стран, в частности из Китая и Италии, должны пройти двухнедельный карантин.