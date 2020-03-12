События

19:48 12.03.2020

Нарушившей запрет на въезд в Украину российской блогерше продлили его на 10 лет – Госпогранслужба

2 мин читать
Нарушившей запрет на въезд в Украину российской блогерше продлили его на 10 лет – Госпогранслужба

Российского блогера второй раз за последние месяцы не пустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение ВОТ АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года. Однако женщина решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг вечером.

По информации пограничников, россиянка заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. "На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака", - рассказали в украинской Погранслужбе.

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, которое должно было действовать до конца 2022 года, российской блогеру и актрисе проставили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет. Уже в ближайшее время она будет возвращена обратным рейсом в Беларуси.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины не указали имени блогерши. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о россиянке Наталье Красновой, у которой в Киеве должен был состояться концерт в столичном Доме Кино.

Теги: #россия #запрет #блогер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 12.03.2020
Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

07:31 12.03.2020
Трамп ввел запрет на въезд из Европы в США с пятницы на 30 дней из-за коронавируса

Трамп ввел запрет на въезд из Европы в США с пятницы на 30 дней из-за коронавируса

19:14 11.03.2020
Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

21:30 10.03.2020
Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

21:11 06.03.2020
Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

Зеленский дает год на достижение договоренности с Путиным о прекращении войны на Донбассе – интервью The Guardian

20:37 06.03.2020
Россия закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса

Россия закрывает границу с Ираном с 7 марта из-за коронавируса

16:47 04.03.2020
ЕС снял запрет на импорт украинской продукции птицеводства – Точицкий

ЕС снял запрет на импорт украинской продукции птицеводства – Точицкий

08:20 04.03.2020
Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев жалуется на вынужденное голодание – Денисова

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев жалуется на вынужденное голодание – Денисова

02:40 03.03.2020
Постпред США при ОБСЕ заявил о сохранении санкций до тех пор, пока Россия "не откажется от Крыма"

Постпред США при ОБСЕ заявил о сохранении санкций до тех пор, пока Россия "не откажется от Крыма"

22:09 02.03.2020
Госпродпотребслужба запретила ввоз животных в Украину из Китая

Госпродпотребслужба запретила ввоз животных в Украину из Китая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

В Черновицкой области госпитализированы ещё два человека с подозрением на коронавирус - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфицированный коронавирусом второй житель Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии, в стабильном состоянии - Минздрав

В Бразилии выявили 60 случаев заражения коронавирусом

Все пункты пропуска работают в штатном режиме - глава Гостаможни

Гражданин Польши пытался незаконно ввезти в Украину вертолет - Госпогранслужба

В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши - ОГА

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

В Италии от коронавируса умерли уже более 1 тыс. человек

До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса в институтах союза

В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА