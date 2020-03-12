Нарушившей запрет на въезд в Украину российской блогерше продлили его на 10 лет – Госпогранслужба

Российского блогера второй раз за последние месяцы не пустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение ВОТ АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года. Однако женщина решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг вечером.

По информации пограничников, россиянка заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. "На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака", - рассказали в украинской Погранслужбе.

За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, которое должно было действовать до конца 2022 года, российской блогеру и актрисе проставили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет. Уже в ближайшее время она будет возвращена обратным рейсом в Беларуси.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины не указали имени блогерши. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о россиянке Наталье Красновой, у которой в Киеве должен был состояться концерт в столичном Доме Кино.