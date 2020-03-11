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20:53 11.03.2020

Иран согласился вернуть Украине "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

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Иран согласился вернуть Украине "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

Иран согласился вернуть Украине бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого в районе Тегерана 8 января.

"Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ИФ) в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал на своей странице в Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ"), который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы не прикоснемся к черным ящикам без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета "МАУ".

Теги: #расследование #мау #иран
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