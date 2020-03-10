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15:36 10.03.2020

Ряд вопросов о принудительном направлении в обсервацию или карантин из-за подозрений на коронавирус в Украине не урегулирован законодательством – юрист

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Некоторые вопросы о принудительном направлении граждан в обсервацию или карантин из-за подозрений на коронавирус не урегулированы законодательством, указывает адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская.

"К примеру, как в момент прибытия пассажира в Украину определить, что повышенная температура – это признак заболевания коронавирусом, а не, скажем, ОРВИ, реакция пассажира на долгий перелет или другие обстоятельства?" – прокомментировала Цымбаловская агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что согласно законодательству, это можно определить только после медицинского осмотра и тестирования (отбора биологических образцов).

"Это означает, что пассажиру нужно подчиниться и ехать в специализированную больницу. Подтвердить, что тот или иной пассажир действительно имел контакт с инфицированными, возможно только в случае, если пассажир добровольно об этом сообщит. В ином случае подтвердить данный факт невозможно. Тем не менее, неповиновение пограничникам и медикам, работающим на контрольно-пропускных пунктах и отказ пассажира от медосмотра могут быть расценены как нарушение санитарного законодательства, за что предусмотрена административная, дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовная ответственность", – указала адвокат.

Как напомнила Цымбаловская, на приграничных контрольных пунктах функционируют специальные санитарно-карантинные подразделения, пограничные инспекционные посты. Государственная пограничная служба Украины ввела проверку температуры тела пассажиров на всех контрольно-пропускных пунктах страны. Скрининг делают бесконтактным способом с помощью специальных инфракрасных термометров.

"В соответствии со ст. 28 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", лица, у которых подтверждается особо опасная инфекционная болезнь, в случае отказа от госпитализации подлежат принудительному стационарному лечению, а носители возбудителей указанных болезней и лица, имевшие контакт с такими больными - обязательному медицинскому надзору и карантину в установленном порядке", – отмечает адвокат "Ильяшев и Партнеры".

Соответственно, пассажиры, прибывшие из страны, в которой зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, при наличии симптомов заболевания, а также в случае контакта с инфицированными, подлежат немедленной изоляции.

Теги: #ильяшев_партнеры #коронавирус #обсервация #закон
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