Боевики обстреляли грузовик объединенных сил из ПТРК, есть потери - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования во вторник обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений Операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников", - сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

Также в районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

"Ситуация контролируется. Потери противника уточняются", - сообщают в ведомстве.

При этом в Минобороны уточняют, что с начала текущих суток боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил, вследствие чего погиб один и ранены четверо украинских военнослужащих.