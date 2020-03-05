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10:20 05.03.2020

Срок обсервации в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя истекает в полдень

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Срок обсервации в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя истекает в полдень

 

В 12:00 четверга истекает срок обсервации в медцентре Новые Санжары (Полтавская обл.) лиц, эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского Уханя, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

"Накануне были получены лабораторные исследования, которые завершают полный цикл исследований по обсервации. По их результатам, ни у лиц, находящихся в обсервации, ни у персонала, который имел какой-либо контакт с зоной обсервации при обслуживании или эвакуации, не было выявлено случаев или даже подозрений на новый коронавирус", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Как сообщалось, 20 февраля спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

В обсервации вместе с эвакуированными гражданами находится экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сама себя поместившая под карантин в знак солидарности.

Теги: #коронавирус #новые_санжары
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