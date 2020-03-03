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22:15 03.03.2020

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом забрали на обсервацию в больницу

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В Черновцах жену инфицированного коронавирусом забрали на обсервацию в больницу

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает семья, сообщило "Громадское".

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - цитирует заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марию Полищук сайт издания во вторник вечером.

Полищук также отметила, что не будет разглашать, куда отвезли женщину ради ее безопасности.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного мужчины, у которого подтвердили коронавирус. Собравшиеся требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.

Как сообщалось, во вторник у вернувшегося в Черновцы из Италии больного украинца диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией.

"Сегодня в Украине зафиксирован первый случай коронавируса", - сказал заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве во вторник.

По словам замминистра, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых все-таки подтвердился.

Теги: #коронавирус #черновцы #обсервация
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