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20:01 03.03.2020

Уровень смертности от коронавируса достигает 3,4% - глава ВОЗ

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Уровень смертности от коронавируса достигает 3,4% - глава ВОЗ

Уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%, заявил на брифинге во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Во всем мире скончались 3,4% зараженных COVID-2019. По сравнению с этим сезонный грипп в общем убивает менее 1% инфицированных", - сказал он.

При этом гендиректор уточнил, что всего зафиксированы 90893 случаев заболевания COVID-2019, при 3110 летальных исходах. По его словам, за пределами КНР отмечены 1848 случаев заболевания, причем 80% этих случаев приходятся на три страны - Южную Корею, Иран и Италию.

Однако в эпицентре распространения COVID-2019 - в КНР - за последние 24 часа сообщалось лишь о 129 новых случаев заражения, что стало самым низким показателем за период с 20 января.

Он привел данные, согласно которым лишь 1% зараженных коронавирусом не наблюдаются симптомов болезни, а у большинства остальных инфицированных они проявляются в течение двух дней после заражения.

Гебрейесус отметил, что, хотя COVID-2019 не столь заразен как грипп, вакцины против коронавируса пока нет, как и нет специфического метода лечения. В то же время гендиректор ВОЗ напомнил, что в разработке находятся 20 типов вакцин против коронавируса.

"Это уникальный вирус с уникальными характеристиками. Но и COVID-2019 и грипп вызывают проблемы с дыханием и распространяются одним и тем же образом - через маленькие капельки жидкости изо рта и носа больного", - отметил Гебрейесус.

Таким образом, пояснил он, странам, уже разрабатывавшим меры против распространения гриппа, не придется начинать "с чистого листа" работу над способами сдерживать COVID-2019.

"Поскольку COVID-2019 это также респираторный патоген, то эти системы (против гриппа - ИФ) могут и должны быть адаптированы против COVID-2019", - сказал Гебрейесус.

В тоже время он выразил обеспокоенность в связи с тем, что способность различных стран бороться с распространением коронавируса может быть подорвано перебоями в цепочках поставок защитных средств из-за роста спроса на них, накопления запасов соответствующих товаров и неправильным их использованием.

"И вновь - это вопрос солидарности. Это нельзя решить усилиями одной ВОЗ или одной (медицинской - ИФ) индустрии", - резюмировал он.

Теги: #коронавирус #воз #смертность
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