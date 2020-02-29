События

23:35 29.02.2020

США из-за коронавируса вводят ограничение на въезд для иностранцев, посетивших Иран – Пенс

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США из-за коронавируса вводят ограничение на въезд для иностранцев, посетивших Иран – Пенс

США вводят ограничения на въезд для иностранцев, посетивших Иран за последние 14 дней, в связи со вспышкой коронавируса, заявил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, США "расширяют существующие ограничения на въезд, которые (теперь будут - ИФ) включать иностранцев, посетивших Иран в течение последних 14 дней".

Также администрация США призывает своих граждан не путешествовать в те районы Южной Кореи и Италии, где выявлено наибольшее число заражений вирусом.

 

Теги: #сша #вирус #въезд #иран
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