США из-за коронавируса вводят ограничение на въезд для иностранцев, посетивших Иран – Пенс

США вводят ограничения на въезд для иностранцев, посетивших Иран за последние 14 дней, в связи со вспышкой коронавируса, заявил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, США "расширяют существующие ограничения на въезд, которые (теперь будут - ИФ) включать иностранцев, посетивших Иран в течение последних 14 дней".

Также администрация США призывает своих граждан не путешествовать в те районы Южной Кореи и Италии, где выявлено наибольшее число заражений вирусом.