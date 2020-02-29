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18:08 29.02.2020

В ночь на 1 марта не будут работать терминалы и банкоматы "Приватбанка" и система Privat24

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В ночь на 1 марта не будут работать терминалы и банкоматы "Приватбанка" и система Privat24

В ночь на воскресенье, 1 марта, банкоматы и терминалы "Приватбанка", а также система Privat24 не будут работать.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы: банкоматы, терминалы и Privat24 в это время работать не будут. Советуем снять наличные заранее", - сообщает пресс-служба "Приватбанка" в соцсети Facebook.

В банке обещают, что с 7 часов утра 1 марта все системы будут стабильно работать.

Теги: #приватбанк
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