В Жмеринке задержали 11 человек, напавших на горсовет, пострадали 8 полицейских

Полиция задержала 11 человек, совершивших хулиганские действия в здании городского совета Жмеринки Винницкой области, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области в четверг.

"27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо правонарушителей, им оказывается медицинская помощь. Всех участников события доставляют в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

"За совершение хулиганских полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются лица всех участников события", - сообщается на сайте Национальной полиции.

На месте происшествия для документирования правонарушения работает следственно-оперативная группа полиции, событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

О причинах инцидента полиция не сообщает.

Издание "Диалог" сообщает, что активными участниками штурма были представители организации "Национальные дружины". В это время в горсовете шло заседание, его и собирались сорвать активисты.

На место приехали сотрудники полиции, они не позволили протестующим пробиться к чиновникам и депутатам. В результате 20 человек были задержаны и доставлены в местное отделение полиции. Также на место приехали бригады скорой помощи, в свою очередь, полиция забрала на штрафплощадку два автомобиля, в которых приехали активисты.

На фотографиях с места событий видно, что в дверях и окнах здания горсовета разбиты стекла, внутри перевернута мебель. Сами задержанные получили телесные повреждения: у некоторых их них разбиты лица и порезаны руки.