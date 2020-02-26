Жительница Финляндии подхватила коронавирус в Италии

У жительницы Хельсинки, прилетевшей в воскресенье домой из Италии, обнаружен коронавирус.

В медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (HUS) подтвержден случай заражения коронавирусом. Согласно данным медицинского округа, заражение было подтверждено в среду во второй половине дня, сообщает портал yle.fi.

Пациентка заразилась в Милане. Речь идет о работающей женщине, которая самостоятельно пришла в HUS на обследование. Сейчас она находится в столичной Университетской больнице. У нее температура, но она в нормальном состоянии.

На пресс-конференции старший врач-инфекционист Аско Ярвинен (Asko Jarvinen) отметил, что она находится в больнице только для того, чтобы не заразить других.

Женщина летела в Финляндию одна с пересадкой и была в тесном контакте (общалась более 15 минут) только с двумя людьми. С ними уже связались, у них пока нет никаких симптомов.

Как отметил Ярвинен, эти люди сейчас находятся дома и им была дана инструкция обратиться к врачу, если у них появятся симптомы коронавируса. По его словам, в данный момент риска заразиться вирусом в Финляндии нет.

Это второй выявленный в Финляндии случай коронавируса. В предыдущий раз в конце января носителем вируса оказалась туристка из Китая.