События

12:41 26.02.2020

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

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Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

 

В среду утром на Донбассе в результате подрыва не неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военнослужащий, сообщает Министрество обороны Украины.

"По состоянию на 12.30 противник 4 раза нарушил режим тишины в Донецком направлении. (…) К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, по защитниках н.п.Марьинка боевики с 6 утра выпустили 11 120-мм мин, а также осуществили 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Еще один раз на этом участке фронта немцы открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета после 9 часов.

Кроме того, дважды противник обстрелял опорные пункты украинских подразделений вблизи н.п.Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а впоследствии - с станковой противотанкового гранатомета.

Теги: #всу #минобороны
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