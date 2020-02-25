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14:14 25.02.2020

Посольство готово к эвакуации украинцев с "Diamond Princess", если те передумают

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Посольство готово к эвакуации украинцев с "Diamond Princess", если те передумают

Украинцы с судна "Diamond Princess" пока не изъявляют желание эвакуироваться в Украину, однако посольство Украины в Японии готово к тому, что они могут поменять мнение, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"Прежде всего, их (украинцев, членов экипажа круизного лайнера "Diamond Princess"- ИФ) отношения с работодателем определяются контрактом, и также учитывается обязательно их желание. Посольство Украины в Японии находится на постоянном контакте с большинством наших соотечественников, то есть с 24 из 25. С одним на данный момент только устанавливается еще дополнительный контакт. И все те соотечественники, с которыми установлен телефонный контакт, сообщили, что у них нет намерений на данный момент возвращаться в Украину", - сказал он в комментарии, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Однако, отметил представитель Департамента консульской службы МИД, их мнение может поменяться, и посольство готово к этому. Также Коваленко заверил, что вопрос их возвращения в Украину или другие страны будет решаться, прежде всего, ими самими вместе с судовладельцем, который должен дать определенный отпуск после пребывания на карантине.

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, однако выяснилось, что один из пассажиров заражен коронавирусом. На борту судна находились 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа, включая 25 украинцев.

3 февраля судно встало на рейд под карантин в порту Иокогамы. Карантин завершился 19 февраля. За время карантина на судне заразились коронавирусом 634 пассажира, двое погибли. Двое из заразившихся – граждане Украины; они размещены в медучреждениях Токио, их состояние уже улучшается.

После завершения карантина этого пассажиры в основном покинули круизный лайнер. После того, как все туристы сойдут на берег, 14-дневный карантин начнется, как ожидается, и для членов экипажа, для которых ранее он не действовал. 24 февраля на борту лайнера продолжали находиться около 1 тыс. человек, включая около 300 пассажиров. По результатам дополнительных проверок Минздрав Японии решил продлить режим карантина для 100 человек в спецучреждениях еще на 14 дней, а также призвал всех сошедших на берег пассажиров лайнера не покидать свои дома в последующие 14 дней.

Посольство Украины в Японии провело опрос всех наших соотечественников об их желании быть репатриированными в Украину. 24 из 25-ти опрошенных украинцев (с одним установить связь не удалось) не высказали намерения возвращаться в Украину в течение ближайших дней, а затем планируют пройти карантин в Японии.

Теги: #коронавирус #diamond_princess #мид
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