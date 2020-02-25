"Слугу народа" на выборах в Раду готовы поддержать 21,7% украинцев, ОПЗЖ 8,7%, "Евросолидарность" 6%, "Батькивщину" 5%

21,7% украинцев готовы были бы поддержать партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они прошли в феврале 2020 года, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

8,7% респондентов заявили, что проголосовали были за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 6,0% - за партию "Европейская солидарность", 5,0% - за Всеукраинское объединение "Батькивщина".

При этом из тех, кто определился с выбором, за "Слугу народа" проголосовали бы 39,1% опрошенных, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 15,6%, за "Европейскую солидарность"– 10,8%, за "Батькивщину" – 9,0%.

Опрос проводился 8-18 февраля методом личного интервьюирования 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных властям, по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.