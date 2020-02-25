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06:31 25.02.2020

Осужденный по делу о смертельном ДТП в центре Харькова будет участвовать в рассмотрении кассации дистанционно

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Осужденный по делу о смертельном ДТП в центре Харькова будет участвовать в рассмотрении кассации дистанционно

Кассационный уголовный суд Верховного суда удовлетворил заявление Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, и позволил ему участвовать в рассмотрении кассационной жалобы дистанционно

"Заявление осужденного о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции удовлетворить. Обеспечить проведение дистанционного судебного заседания между Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда и Государственным учреждением "Крюковская исправительная колония (№ 29)" в режиме видеоконференции с участием осужденного ", - говорится в определении судьи Николая Ковтуновича, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

14 августа Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, и отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого обвиняемого в смертельной аварии Геннадия Дронова.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.

Рассмотрение жалоб назначено на 3 апреля.

Теги: #дтп #суд #харьков
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