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15:42 24.02.2020

Офис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным 29 декабря из ОРДЛО украинцам - Денисова

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Офис президента ведет переговоры о покупке квартир освобожденным 29 декабря из ОРДЛО украинцам - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опровергает появившиеся в информационном пространстве сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных из ОРДЛО 29 декабря 2019 года граждан Украины никто не занимается.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что секретариатом уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении. В настоящее время освобождены лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

Денисова отметила, что при ее содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. "Большинство на эти предложения согласились. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания", - рассказала она.

Омбудсмен сообщила, что Офис президента Украины Владимира Зеленского проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных 29 декабря украинцев, а пока идет этот процесс, граждане обеспечены временным жильем, а некоторые из них изъявили желание проживать у своих родных и близких.

Денисова также указала, что 27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которая рассмотрит вопросы и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн.

Омбудсмен проинформировала, что всем освобожденным была оказана высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе стоматологическая. Кроме того, 11 человек завершают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны "Цыбли".

"Прошу не распространять непроверенную и недостоверную информацию о состоянии социального обеспечения свобожденных граждан Украины, ведь все процессы, связанные со скорейшим возвращением их к мирной жизни, требуют определенного времени. Судьба каждого из них находится на моем личном контроле", - призвала Денисова.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 24 февраля, в свою очередь, сообщило, что освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами 29 декабря украинцы со следующего понедельника начнут получать по 100 тыс. грн материальной помощи.

"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления уволенных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи, и мы, наконец, закроем этот вопрос", - сообщает пресс-служба ведомства.

Теги: #денисова #омбудсмен #освобожденные #квартиры
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