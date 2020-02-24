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11:21 24.02.2020

В Италии подтверждены более 200 случаев заражения коронавирусом, четверо пациентов скончались - СМИ

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Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 в Италии достигло 203, четыре человека скончались, сообщает в понедельник итальянская газета "Репубблика".

Большинство случаев заражения - 165 пациентов - выявлены в итальянской области Ломбардия.

Кроме того, вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонте.

Таким образом, отмечает "Репубблика", в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда в Ломбардии на прошлой неделе. Пациент был госпитализирован в минувшую среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения самочувствия мужчины его супруга рассказала, что заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Теги: #италия #коронавирус
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