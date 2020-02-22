По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

В субботу эпидемиологи возьмут образцы крови эвакуированных из Уханя для проверки на тест-системах в киевской лаборатории, такие исследования планируют делать каждые три дня, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в субботу.

"Сегодня эпидемиологи будут брать образцы крови для обследования. Они будут направлены в Киевскую лабораторию",- сказал он.

"Разработаны украинские тест-системы, ранее были поставки таких систем из-за границы. В настоящее время происходит таможенное оформления очередной партии тест-систем. Исследования будут проводить каждые три дня",- добавил замминистра.

По его словам, все эвакуированные, а также экипаж и сопровождение здоровы.

"Результаты утреннего осмотра позитивны. Ни в одного человека не выявлены симптомы заболевания",- сказал он.

Коваль также добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.

"Если все же есть желание помочь, то просим скоординироваться с Красным крестом",- добавил он.