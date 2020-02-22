События

14:06 22.02.2020

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

1 мин читать
По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

В субботу эпидемиологи возьмут образцы крови эвакуированных из Уханя для проверки на тест-системах в киевской лаборатории, такие исследования планируют делать каждые три дня, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в субботу.

"Сегодня эпидемиологи будут брать образцы крови для обследования. Они будут направлены в Киевскую лабораторию",- сказал он.

"Разработаны украинские тест-системы, ранее были поставки таких систем из-за границы. В настоящее время происходит таможенное оформления очередной партии тест-систем. Исследования будут проводить каждые три дня",- добавил замминистра.

По его словам, все эвакуированные, а также экипаж и сопровождение здоровы.

"Результаты утреннего осмотра позитивны. Ни в одного человека не выявлены симптомы заболевания",- сказал он.

Коваль также добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.

"Если все же есть желание помочь, то просим скоординироваться с Красным крестом",- добавил он.

Теги: #коронавирус #тесты #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 22.02.2020
Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

14:03 22.02.2020
Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

Пассажиров рейса "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут дополнительно проверять при возвращении в Украину - Геращенко

13:38 22.02.2020
Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

Правоохранители контролируют ситуацию в "Новых Санжарах", акций протеста нет – МВД

13:37 22.02.2020
По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям - Геращенко

По беспорядкам в Новых Санжарах начаты уголовные производства по 5 статьям - Геращенко

13:02 22.02.2020
Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

12:50 22.02.2020
Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

12:30 22.02.2020
Задержанному участнику беспорядков в Новых Санжарах 22 февраля изберут меру пресечения - МВД

Задержанному участнику беспорядков в Новых Санжарах 22 февраля изберут меру пресечения - МВД

12:12 22.02.2020
Еще один зараженный коронавирусом скончался в Иране

Еще один зараженный коронавирусом скончался в Иране

12:09 22.02.2020
В Италии скончался второй зараженный коронавирусом Covid-19

В Италии скончался второй зараженный коронавирусом Covid-19

11:58 22.02.2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

Инкубационный период COVID-2019 может длиться 27 дней – власти провинции Хубэй

Эвакуированные из Китая украинцы будут сдавать анализы каждые три дня - Данилов

Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

ПОСЛЕДНЕЕ

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

В Нур-Султане и Алматы задержаны около сотни человек, пришедших на митинги запрещенной в Казахстане организации

С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – Минобороны Украины

В Италии от коронавируса умер первый европеец

В Украине 23-24 февраля ожидается ухудшение погодных условий - ГСЧС

Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

В Луганской области ДРГ боевиков пыталась прорваться через линию разграничения – штаб ООС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек

Кандидата на выдвижение в президенты США от демократов Сандерса поддерживает Россия - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА