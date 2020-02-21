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18:44 21.02.2020

Суд оставил в силе залог в 7 млн грн Бернацкой

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Суд оставил в силе залог в 7 млн грн Бернацкой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения бывшей зместительнице министра юстиции Украины Наталье Бернацкой в виде залога в 7 млн грн, сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

"Сегодня, 21 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы защитников подозреваемой, бывшей первой заместительницы Министра юстиции Украины, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 февраля 2020 года, которым подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, по результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отказать в удовлетворении апелляционных жалоб защиты и оставить в силе решение следственного судьи ВАКС.

Как сообщалось, 4 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Бернацкой виде залога в сумме 7 млн грн.

7 февраля бывшая зместительница министра юстиции Украины Наталья Бернацкая внесла определенный Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) залог в размере 7 млн грн.

22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил. "Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

По версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

Теги: #бернацкая #суд #залог #вакс
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