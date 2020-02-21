На Ровенщине прекращена деятельность группы лиц, вероятно причастных к незаконным операциям с янтарем

В Ровенской области правоохранители в ходе обысков по уголовному производству обнаружили более 40 кг янтаря, деньги и финансовые документы подтверждающие операции по скупке, обработке и реализации в значительных объемах янтаря, а также оружие, сообщили в пресс-службе Офиса прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области сотрудники Нацполиции Украины 20 февраля 2020 провели 12 обысков в жилище лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности, связанной с добычей, скупкой, обработкой и реализацией в значительных объемах янтаря, а также незаконного хранения оружия", – сказано в сообщении.

По результатам проведенных обысков было обнаружено и изъято около 42 кг камней янтаря, в том числе обработанного, соответствующие станки и средства его добычи (мотопомпы, пожарные рукава, металлические палки), мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи со сведениями о проведенных операциях по приобретению и реализации янтаря, а также различные виды оружия (пистолеты и ружья).

Подготовлено ходатайство о наложении ареста на выявленные денежные средства, янтарь и другие предметы, имеющие значение вещественных доказательств в уголовном производстве, с целью дальнейшего их исследования и проведения соответствующих судебных экспертиз.

Указанные следственные действия осуществлены в рамках уголовного производства по ст.198, ч.1 ст.263 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем, а также незаконное обращение с оружием) УК Украины.