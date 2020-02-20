Убийца восьмеры человек в Германии действовал в одиночку - СМИ

Стрелок, убивший восемь человек и ранивший еще пятерых в кальянных Ханау (Германия), действовал в одиночку, пишет Hanauer Anzeiger со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац и открыл стрельбу в зале для курения. Там погибли четверо молодых людей и одна женщина.

Затем злоумышленние убил трех человек в киоске на улице Хоймаркт, подробной информации о погибших пока нет.

Ранее сообщалось, что полиция федеральной земли Гессен подтвердила смерть восьми человек при стрельбе в Ханау и сообщила, что преступники пока не задержаны.