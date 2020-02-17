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16:41 17.02.2020

Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

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Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

 Российская Федерация продолжает незаконно задерживать украинцев на временно оккупированной территории Крымского полуострова, не предоставляя при этом официальных сведений в уполномоченные органы Украины, заявляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"4 февраля 2020 года решением "Киевского районного суда" был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов. Об этом задержании стало известно лишь сегодня из сообщения "пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю. 15 февраля 2020 года "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" задержало в Азовском море судно с гражданами Украины на борту. Официальные сообщения о подтверждении анкетных данных и процессуальный статус также отсутствуют", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в понедельник.

В связи с этим Денисова обращается к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных гражданах Украины, в частности их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус.

Также украинский омбудсмен требует проверить соблюдение прав задержанных украинцев на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию с очередных фактов задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основных прав и свобод", - говорится в сообщении.

Теги: #задержанные #омбудсмен #украинцы #денисова
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