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01:50 15.02.2020

Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

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Ликвидация иранского военачальника Сулеймани стала ответом на его прошлые атаки на американцев - Белый дом

Президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение операции по ликвидации командующего иранским подразделением КСИР Касема Сулеймани в ответ на ранее осуществленные им атаки на американские объекты и их персонал, говорится в служебной записке, распространенной Белым домом.

"Президент отдал распоряжение в ответ на эскалацию серии нападений в предыдущие месяцы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном боевиков на американские силы и интересы в ближневосточном регионе", - говорится в служебной записке Белого дома Конгрессу США.

Ранее утверждалось, что ликвидация Сулеймани была осуществлена в связи планировавшимися им атаками на американцев.

Как сообщалось, иранский военачальник погиб в результате ракетного обстрела американскими беспилотниками международного аэропорта в Багдаде в январе.

Теги: #сша #пояснения #удар #иран
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