Стороны конфликта на Донбассе выражают приверженность Минским соглашениям - спецпредставитель ОБСЕ

Стороны конфликта на Донбассе выражают приверженность Минским соглашениям и готовы приложить больше усилий для реализации решений саммита "нормандской четверки", заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау на брифинге в Минске в среду.

"Ровно пять лет назад был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом Безопасности ООН. Комплекс мер совместно с Минским протоколом и Минским меморандумом являются основой для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Стороны выражают приверженность Минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон", - сказала Грау.

"К сожалению, люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии препятствует мониторингу режима прекращения огня", - добавила она.

"И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключения Нормандского саммита", - констатировала спецпредставитель ОБСЕ.