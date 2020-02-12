События

18:19 12.02.2020

Стороны конфликта на Донбассе выражают приверженность Минским соглашениям - спецпредставитель ОБСЕ

1 мин читать
Стороны конфликта на Донбассе выражают приверженность Минским соглашениям - спецпредставитель ОБСЕ

 Стороны конфликта на Донбассе выражают приверженность Минским соглашениям и готовы приложить больше усилий для реализации решений саммита "нормандской четверки", заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау на брифинге в Минске в среду.

"Ровно пять лет назад был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом Безопасности ООН. Комплекс мер совместно с Минским протоколом и Минским меморандумом являются основой для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Стороны выражают приверженность Минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон", - сказала Грау.

"К сожалению, люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии препятствует мониторингу режима прекращения огня", - добавила она.

"И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключения Нормандского саммита", - констатировала спецпредставитель ОБСЕ.

Теги: #ткг #обсе #донбасс #хайди_грау
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:27 12.02.2020
Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона на переговорах в Минске подала список предприятий, заявивших о потере своего имущества на Донбассе – пресс-секретарь Кучмы

18:26 12.02.2020
До следующего заседания ТКГ будет разработан проект открытия КПВВ в Золотом и Счастье – пресс-секретарь Кучмы

До следующего заседания ТКГ будет разработан проект открытия КПВВ в Золотом и Счастье – пресс-секретарь Кучмы

18:22 12.02.2020
Украинская сторона на переговорах в Минске передала уточненный список удерживаемых – пресс-секретарь Кучмы

Украинская сторона на переговорах в Минске передала уточненный список удерживаемых – пресс-секретарь Кучмы

18:21 12.02.2020
На заседании ТКГ согласовано разведение сил в районе Гнутово – пресс-секретарь Кучмы

На заседании ТКГ согласовано разведение сил в районе Гнутово – пресс-секретарь Кучмы

18:17 12.02.2020
Украинская сторона в ТКГ настаивает на необходимости выведении российских сил с Донбасса для начала политического процесса

Украинская сторона в ТКГ настаивает на необходимости выведении российских сил с Донбасса для начала политического процесса

17:29 12.02.2020
Рабочая группа Офиса президента обсудила восстановление экономики Донбасса, проблемы водоснабжения, угольной отрасли и экологии региона

Рабочая группа Офиса президента обсудила восстановление экономики Донбасса, проблемы водоснабжения, угольной отрасли и экологии региона

11:02 12.02.2020
Ермак: На Донбассе по законодательству нельзя проводить выборы, если нет контроля над границей и территорией

Ермак: На Донбассе по законодательству нельзя проводить выборы, если нет контроля над границей и территорией

16:52 11.02.2020
Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в ТКГ в Минске вместо Лутковской

Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в ТКГ в Минске вместо Лутковской

17:32 06.02.2020
Предложенный законопроект о дезинформации должен быть отложен - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир

Предложенный законопроект о дезинформации должен быть отложен - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир

16:42 06.02.2020
Причастные к смерти журналиста Шеремета должны предстать перед судом - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Причастные к смерти журналиста Шеремета должны предстать перед судом - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в ТКГ настаивает на необходимости выведении российских сил с Донбасса для начала политического процесса

В Каховском водохранилище пестициды не обнаружены – Днепропетровская ОГА

Нардепу Федине сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту

Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней" – премьер

НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве из-за сообщения о минировании ограничена работа ж/д вокзала

Решение о переименовании станции метро "Дорогожичи" будет приниматься по итогам голосования горожан - КГГА

В Каховском водохранилище пестициды не обнаружены – Днепропетровская ОГА

Кличко показал, как вандал с Аллеи художников занимаeтся уборкой Киева

Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ и знает, кто бы хотел этого

Депутат Киевоблсовета Соболев заявил о подготовке нового покушения на него

Нардепу Федине сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту

Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней" – премьер

НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

Нацполиция опровергает заявления защиты подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА