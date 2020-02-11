ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях из-за ввоза транспортных средств по заниженным пошлинам

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Государственной таможенной службы по факту злоупотребления властью и служебным положением.

"По предварительной информации, при содействии сотрудниковв таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины с ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним с заниженными таможенными платежами Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн грн", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины осуществляет прокуратура Ровенской области.