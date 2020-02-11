Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля

Ринат Ахметов во вторник давал в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) пояснения в качестве свидетеля, сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе бизнесмена.

"Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - сообщили также в пресс-службе.

Ранее в СМИ была опубликована фотография Ахметова, выходящего из здания НАБУ.