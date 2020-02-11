События

14:29 11.02.2020

Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля

1 мин читать
Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля

Ринат Ахметов во вторник давал в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) пояснения в качестве свидетеля, сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе бизнесмена.

"Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - сообщили также в пресс-службе.

Ранее в СМИ была опубликована фотография Ахметова, выходящего из здания НАБУ.

Теги: #ахметов #набу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 10.02.2020
Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

Послы G7 подчеркивают, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законом Украины

16:31 07.02.2020
По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

16:21 07.02.2020
Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

15:17 07.02.2020
Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве

Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве

14:22 04.02.2020
Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

13:23 04.02.2020
Завершено расследование недекларирования доходов бывшим гендиректором "Укроборонпрома" - САП

Завершено расследование недекларирования доходов бывшим гендиректором "Укроборонпрома" - САП

10:42 03.02.2020
Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке: правоохранители задержали одного из чиновников

Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке: правоохранители задержали одного из чиновников

10:29 31.01.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика в причинении 9,3 млн грн ущерба

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика в причинении 9,3 млн грн ущерба

16:06 30.01.2020
Президент, вице-президент и директоры двух институтов НААН пополнили список подозреваемых в деле о присвоении земель в Киевской области

Президент, вице-президент и директоры двух институтов НААН пополнили список подозреваемых в деле о присвоении земель в Киевской области

11:48 30.01.2020
НАБУ задержало трех человек, предложивших взятку в $5 млн главе ФГИ за назначение директора ОПЗ

НАБУ задержало трех человек, предложивших взятку в $5 млн главе ФГИ за назначение директора ОПЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

Правоохранители установили злоумышленников, подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки "Радио Свобода"

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы - адвокат

Наряду с развитием опорных школ необходимо поддерживать малые, откуда невозможно подвозить детей - Новосад

Бородянский просит Минздрав и МИД оперативно информировать об эпидемиологической ситуации в связи с подготовкой к Олимпиаде-2020 в Токио

В Украине ожидается потепление и усиление осадков

Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10% – Зеленский

В Киеве задержали промышлявшего у метро "Лесная" "клофелинщика", от действий которого умер мужчина

Грузинские спасатели ищут в горах Сванетии украинского туриста

В Женеве открылся международный форум по коронавирусу

Коронавирус добрался до Африки - МИД РФ

Призыв в армию с 18 лет будет возможен только при наличии заявления, пояснил глава Минобороны Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА