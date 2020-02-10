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10:03 10.02.2020

США наложили санкции на венесуэльскую госавиакомпанию Conviasa

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США наложили санкции на венесуэльскую госавиакомпанию Conviasa

Министерство финансов США в пятницу включило в санкционный список венесуэльскую авиакомпанию Conviasa.

В сообщении министерства перечислены 40 самолетов, составляющие авиапарк компании.

В документе отмечается, что санкции введены Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) в рамках мер, направленных против венесуэльских властей.

"Незаконный режим (президента Венесуэлы) Мадуро использует государственную авиакомпанию для полетов по миру коррумпированных представителей режима в поисках поддержки их антидемократических инициатив", - сообщил, комментируя эти меры, глава министерства финансов США Стивен Мнучин.

"Администрация (президента США) Трампа не позволит Мадуро и его приближенным продолжать грабить венесуэльский народ и злоупотреблять государственными активами для их коррупционной и дестабилизирующей деятельности", - отметил он.

Теги: #венесуэла #сша #санкции
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