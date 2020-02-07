События

10:32 07.02.2020

Российским актерам, попытавшимся дважды попасть в Украину из Молдовы, запретили въезд на 10 лет

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Российским актерам, попытавшимся дважды попасть в Украину из Молдовы, запретили въезд на 10 лет

Двое граждан РФ, актеры и участники лирической комедии "Идеальный свидетель", получили запрет на въезд в Украину в течение 10 лет за сознательную попытку пересечь границу после уже полученного запрета на более короткий срок, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу.

По данным ведомства, группа граждан РФ прибыла 6 февраля в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе и сообщили украинским пограничникам, что едут на гастроли, а в их отношении нет оснований для недопуска их территорию Украины. "Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущены через границу. Остальные граждане РФ ехать в Украину отказались. После завершения всех процедур их вернули в Молдову.

Однако уже через несколько часов эта же группа иностранцев снова появилась на украинской границе на другом пункте пропуска. Их вновь не пропустили в Украину, причем те двое, что уже имели запрет на въезд, были привлечены к ответственности за умышленное неисполнение вынесенного в их отношении решения и получили штраф. Кроме того, им был продлен срок запрета до 10 лет. Остальным четырем гражданам РФ запретили въезд в Украину на 3 года в соответствии с нормами закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Теги: #госпогранслужба #россияне #запрет
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