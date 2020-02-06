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18:11 06.02.2020

ВОЗ объявила о проведении в феврале международного форума по исследованию коронавируса

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ВОЗ объявила о проведении в феврале международного форума по исследованию коронавируса

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе проведет международный научный форум для обсуждения способов исследования коронавируса нового типа, сообщил в четверг гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"11-12 февраля мы созываем глобальный научно-инновационный форум для определения приоритетов в области исследования и координации международных исследований", - заявил Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ.

Он подчеркнул, что цель исследований заключается в том, "чтобы ускорить разработку эффективных диагностических тестов, вакцин и лекарственных препаратов".

Гендиректор ВОЗ отметил, что средств для борьбы с китайским коронавирусом пока нет.

"У нас нет вакцины для профилактики инфекций, нет терапевтических методов для лечения. Откровенно говоря, мы ведем бой с тенью", - добавил Гебрейесус.

Кроме того, по его словам, "до сих пор не известен источник возникновения вспышки коронавируса 2019-nCoV".

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 28 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 565 случаях.

Теги: #коронавирус #воз
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