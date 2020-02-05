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18:15 05.02.2020

Зарплата прокуроров в Офисе генпрокурора возрастёт в среднем на 7-10 тыс. грн - Рябошапка

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Зарплата прокуроров в Офисе генпрокурора возрастёт в среднем на 7-10 тыс. грн - Рябошапка

Заработная плата прокуроров в Офисе генерального прокурора возрастёт в среднем на 7-10 тысяч гривень, заявил глава органа Руслан Рябошапка.

"Я не брал с собой эту табличку, но в среднем повышение оплаты труда по центральному Офису генерального прокурора составляет от 7 до 10 тысяч гривень", - заявил Рябошапка на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду.

Он добавил, что также в Офисе генпрокурора была уменьшена дискреционная надбавка за особые условия труда и подкорректирован процесс выдачи премий: теперь они не будут составлять более 10% доходов прокуроров, что как считает генпрокурор, поможет избежать потенциального финансового давления на прокуроров со стороны руководства.

"По районам и областям повышение тоже состоится, но уже по ходу переаттестации. Сначала прохождение переаттестации - потом повышение зарплаты", - уточнил Рябошапка.

Теги: #рябошапка #прокуроры #зарплата
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