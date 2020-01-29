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11:31 29.01.2020

Мошенники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют от нардепов и чиновников совершать незаконные действия

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Мошенники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют от нардепов и чиновников совершать незаконные действия

Офис генерального прокурора Украины просит сообщать о мошенниках, которые от имени руководства Офиса требуют от должностных лиц совершать незаконные действия, вероятно, для дискредитации деятельности Офиса.

"Так, эти лица от имени заместителя Генерального прокурора осуществляют звонки будто из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, выражают предложения людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах и тому подобное", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду.

В сообщении отмечается, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти относительно уголовных производств может происходить только в предусмотренный законом способ.

"Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офису генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям", - сказано в сообщении.

В свою очередь заместитель генпрокурора Виктор Трепак ранее на странице в Фейсбуке написал, что против него началась информационная атака.

"Ее цель - дискредитировать меня лично и деятельность нового руководства прокуратуры Украины. Средства дискредитации примитивные - звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду…. Однако география таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция", - написал он.

Трепак также подчеркнул, что если кто-то думает, что таким образом заставит его перестать заниматься определенными делами, или заставит изменить позицию по решению тех или иных вопросов, то он глубоко ошибается.

Теги: #мошенники #генпрокуратура
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