Судья Ялтинского горсуда осужден за госизмену

Святошинский районный суд Киева признал судью Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, сообщает Офис генерального прокурора Украины в понедельник.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда - в марте-ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепления оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.

При этом осужденный, будучи назначенным на должность судьи т.н."Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора. "Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства", - подчеркивается в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, всего на судебном рассмотрении и на стадии досудебного расследования в настоящее время находятся более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.