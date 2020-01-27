Власти Камбоджи сообщили о первом случае заболевания новым коронавирусом

В Камбодже подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Мам Бунхена.

По данным министра, инфицированный является гражданином Китая, проживающим в городе Сиануквиль. У трех членов его семьи вирус не обнаружен.

Как сообщил ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 81. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй. Эпицентром заболевания является административной центр провинции город Ухань.

Всего по состоянию на 00:00 27 января число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.