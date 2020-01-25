Случаи заболевания "уханьским" коронавирусом выявлены в Австралии

Власти Австралии подтвердили в субботу, что зафиксировали на своей территории первые случаи заболевания происходящим из КНР коронавирусом.

По сообщению австралийского телевидения, речь идет о четырех пациентах. Один госпитализирован в Мельбурне, а трое - в Сиднее. Все они недавно вернулись из поездок по Китаю.

Угрозы для жизни этих четырех человек на данный момент нет.

Новый коронавирус начал распространяться в Китае и за его пределами ранее в январе. Эпицентром заражения стал город Ухань.