Боевики ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотники СММ ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования ведут воздушную разведку на Донбассе, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Так, в течение предыдущей недели представители Миссии сообщили о 6 запусках БПЛА СММ в районе участка разведения сил и средств "Золотое" и в 5-км зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2-4 часа.

"Вместе с тем, во время, которое было заявлено для полетов БПЛА ОБСЕ, зафиксировано 7 случаев применения БПЛА вооруженными формированиями Российской Федерации в тех же самых районах…. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ", - отметили в ООС.