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14:52 24.01.2020

САП закрыла "дело Охендовского"

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САП закрыла "дело Охендовского"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство в отношении экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе САП в пятницу.

Собеседник агентства рассказал, что процессуальный руководитель принял решение о закрытии уголовного производства на основании того, что достаточные доказательства виновности Охендовского не были установлены судом, а возможности их получить были исчерпаны.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года сотрудники НАБУ вручили Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Позже Охендовский заявил, что ожидает решения САП о закрытии производства в связи с отсутствием события уголовного правонарушения, и назвал дело политическим заказом, направленным на его дискредитацию.

17 марта 2017 года он заявил, что Генпрокуратура признала его потерпевшим в уголовном производстве о незаконном привлечении его к уголовной ответственности детективами НАБУ, а 3 апреля стало известно, что Генпрокуратура закрыла уголовное производство, в котором глава ЦИК по решению суда был признан потерпевшим. 22 сентября руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что расследование уголовного производства в отношении Охендовского приостановлено, пока выполняются международно-правовые поручения.

11 апреля 2018 года Соломенский районный суд г.Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов от 30 мая 2016 года.

Теги: #сап #охендовский
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