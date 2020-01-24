События

10:51 24.01.2020

В Закарпатье под Виноградовым ночью было землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера

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В Закарпатье под Виноградовым ночью было землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера

Землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера было зафиксировано в 23.03 четверга в Закарпатской области, сообщается на сайте Главного центра специального контроля (ГЦСК) в пятницу.

Как отмечается, эпицентр землетрясения зафиксирован на 48,12 градуса северной широты и 22,95 градуса восточной долготы или примерно в 5 км на запад от окраины г.Виноградов. Источник землетрясения находился на глубине 3 км.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщается.

Теги: #закарпатье #землетрясение
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