Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в США

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг опубликовала новые правила получения виз, направленные на сдерживание так называемого "родильного туризма", сообщает агентство Associated Press.

Речь идет о запросах на получение американской туристической визы в случаях, когда женщины целенаправленно едут в США на роды, чтобы впоследствии ребенок мог получить американский паспорт.

В соответствии с новыми правилами, заявительницам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что они направляются в страну на роды.

Правила опубликованы в Федеральном реестре.

Новые правила призваны помочь искоренить незаконную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма".

Практика поездок в США для родов, по сути, законна, отмечает AP, однако существуют случаи, когда власти арестовывают сотрудников агентств, занимающихся организацией "родильного туризма" в связи с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов.

В государственном департаменте США считают, что посещение страны с целью "родильного туризма" не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.