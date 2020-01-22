Фигуранта севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Ваитова освободили из российской колонии - СМИ

Крымского татарина Рустема Ваитова, фигуранта севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир", был освобожден из заключения в колонии города Курган, Россия, сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что в первую очередь Ваитов пройдет медицинское обследование.

"Рустем Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму", - заявил он.

Отмечается, что Ваитов – первый арестованный после оккупации Крыма фигурант дела "Хиз ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения. Он был осужден по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) в сентябре 2016 года.