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16:17 19.01.2020

Иран исследует "черный ящик" сбитого украинского авиалайнера самостоятельно и передаст его Украине, только если не сможет расшифровать сам

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Иран исследует "черный ящик" сбитого украинского авиалайнера самостоятельно и передаст его Украине, только если не сможет расшифровать сам

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявляет, что в настоящее время "черный ящик" сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" изучают иранские эксперты и Украине или Франции он будет лишь в том случае, если попытка расшифровки будут безуспешными.

Таким образом он опроверг сообщения о том, что черные ящики самолета расследуются в Украине. "Мы пытаемся прочитать черные ящики здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну", - сказал Резаифар в интервью агентству IRNA.

В то же время издание отмечает, что ранее Резаифар заявлял IRNA, что поскольку разбившийся самолет был современным Boeing 737, и у Ирана нет технологии для считывания его черного ящика, он будет отправлен во Францию, потому что есть риск его повреждения в процессе восстановления.

Ранее информационное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на Резайефара, что Иран передаст Украине бортовые самописцы потерпевшего крушение под Тегераном самолета и уже в Киеве "черные ящики" будут обследованы международной командой экспертов. Ожидается, что в работе примут участие эксперты из Франции, Канады и США.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им.имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 11 января сообщил о договоренности с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана получит доступ к бортовым самописцам "на месте", после чего иранская сторона готова отдельно передать их Украине. Украинская сторона в свою очередь настаивает на передаче "черных ящиков" в Украину незамедлительно, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования.

17 января Офис генпрокурора Украины повторно обратился к Ирану с требованием передать "черные ящики" в Киев.

Теги: #мау #ps752 #иран #авиакатастрофа
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