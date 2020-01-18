Чиновника из Дрогобыча уличили в фиктивном вывозе отходов

Директора коммунального предприятия из города Дрогобыч (Львовская обл.) подозревают в растрате более 1 млн грн посредством схемы фиктивного вывоза отходов из города, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"По версии следствия, 39-летний директор коммунального предприятия Дрогобычского горсовета оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили. Как результат – убытки за будто бы утилизированные отходы превысили 1 млн грн", - указано в сообщении прокуратуры.

Также установлено, что чиновник обещал запустить в работу линию по сортировке мусора, но фактически накапливал отходы на отведенном участке. По оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области на свалке в Дрогобыче «существенно превышено содержание загрязняющих веществ, в частности цинка, фосфора, нитратов, свинца и других.

По материалам СБУ, прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению или растрате средств местного бюджета.