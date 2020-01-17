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15:02 17.01.2020

Трое экспертов "МАУ", расследовавших крушение лайнера в Иране, вернулись в Украину

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Трое экспертов "МАУ", расследовавших крушение лайнера в Иране, вернулись в Украину

Сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ"), которые участвовали в расследовании крушения Boeing 737-800 в Иране, вернулись в Украину, сообщил президент компании Евгений Дыхне.

"Сегодня утром в аэропорту "Борисполь" встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране. Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивыми", - написал Дыхне на странице в Facebook в пятницу днем.

Он добавил, что после прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, чтобы почтить память погибших.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Теги: #мау #дыхне #авиакрушение #иран
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