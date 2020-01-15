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11:37 15.01.2020

ТРЦ Ocean Plaza все еще будет закрыт 15 января из-за подтопления

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ТРЦ Ocean Plaza все еще будет закрыт 15 января из-за подтопления

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza, один из крупнейших в Киеве, все еще не планирует открытие 15 января, на третий день после подтопления "минус" первого и первого этажей из-за прорыва теплосети на ул. Антоновича.

"15 января ТРЦ Ocean Plaza будет закрыт для посещения. Работы по устранению последствий аварии еще продолжаются", - сообщается на странице ТРЦ в Facebook в среду.

Торговая галерея ТРЦ представлена более чем 420 брендовыми магазинами, продуктовым гипермаркетом "Ашан", а также около 40 кафе и ресторанами. Помимо этого, в ТРЦ действует кинотеатр "Синема Сити", детский развлекательный парк, а также пляжный клуб на крыше паркинга.

Теги: #ocean_plaza #затопление #трубопровод
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