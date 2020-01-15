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10:34 15.01.2020

Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

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Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в 4:15 утра среды завершили ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza, где вечером 13 января произошел прорыв.

"Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" сегодня утром завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza", - - сообщает пресс-служба "Киевтепоэнерго" в "Фейсбук" в среду.

Как отмечается, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части дороги.

Кроме того, одновременно начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия Голосеевским ДЭУ.

"По состоянию на 9:00 завершили заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 чел. Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.

Прокуратура Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул.Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификации ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре уточнили, что в результате прорыва теплотрассы с горячей водой напротив центрального входа в ТРЦ посетители получили ожоги. По предварительным данным, неотложная медицинская помощь была предоставлена девяти пострадавшим. Состояние госпитализированных удовлетворительное.

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий 5 декабря 2019 года подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza, и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций компании-владельца ТРЦ Ocean Plaza - Ocean Plaza Project (Кипр).

Теги: #трубопроводы #ocean_plaza #затопление #водопровод #киевтеплоэнерго
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