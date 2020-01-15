Сталкеров-браконьеров задержали в Чернобыльской зоне

Под вечер вторника пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции Украины в зоне отчуждения обнаружили любителей незаконной охоты.

"Четверо граждан Украины на автомобиле вне установленных пунктов контроля пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения. Сталкеры намеревались поймать дичь на отселенной территории. Каждый из мужчин имел с собой охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы", - сообщает в среду утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На правонарушителей составили административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению". Оружие и боеприпасы установленным порядком передали другим компетентным правоохранительным органам.

Проверочные мероприятия продолжаются.