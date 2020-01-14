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19:21 14.01.2020

Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода – "Киевтеплоэнерго"

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Возле столичного ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода – "Киевтеплоэнерго"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже заменило половину поврежденного участка трубопровода на ул.Антоновича, где вечером 13 января произошел прорыв.

"За ночь и сегодняшний день сотрудники "Киевтеплоэнерго" разрыли место повреждения, осуществили демонтаж поврежденного трубопровода, выполнили работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов. По состоянию на 18:00 уже смонтировано 12 м теплосети. Всего замене на этом участке подлежит 23 м", - сообщает пресс-служба КП "Киевтепоэнерго" на странице в "Фейсбук".

Отмечается, что ремонтные работы продлятся всю ночь, завершатся к утру 15 января, после чего будет начато возобновление асфальтового покрытия.

Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть по адресу ул.Антоновича, 176 произошло из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1 тыс. мм был проложен в 1987 году.

Как сообщалось, вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 чел. Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.

По состоянию на утро вторника работа ТРЦ Ocean Plaza приостановлена, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Прокуратура Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул.Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификации ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре уточнили, что в результате прорыва теплотрассы с горячей водой напротив центрального входа в ТРЦ посетители получили ожоги. По предварительным данным, неотложная медицинская помощь была предоставлена девяти пострадавшим. Состояние госпитализированных удовлетворительное.

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий 5 декабря 2019 года подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza, и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций компании-владельца ТРЦ Ocean Plaza - Ocean Plaza Project (Кипр).

Теги: #повреждения #ocean_plaza #ликвидация
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