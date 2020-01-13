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18:33 13.01.2020

Госсекретарь МИД обещает разобраться с сообщением посольства в Иране, назвавшим технической причину крушения украинского лайнера

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Госсекретарь МИД обещает разобраться с сообщением посольства в Иране, назвавшим технической причину крушения украинского лайнера

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц считает первоочередной задачу репатриации останков украинских граждан, погибших в результате авиакатастрофы под Тегераном, а затем обещает проанализировать ситуацию с первыми информационными сообщениями посольства Украины в Иране, сообщившем о технических причинах авиакатастрофы.

"Я бы не драматизировал этот аспект. Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило… Безусловно, посольство допустило ошибку, причем большую ошибку… То, что посольство должно было сделать, – это поставить в самом начале текста - по сообщениям иранских органов власти", - сказал Заяц журналистам в понедельник.

Он рассказал, что в понедельник об этом шла речь на закрытом заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

Госсекретарь МИД подчеркнул, что в настоящее время посольство Украины в Иране работает в круглосуточном режиме и после того, как тела погибших украинских граждан будут репатриированы в Украину, "мы проведем анализ, почему так случилось", имея в виду сообщение посольства. "Будут предприняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, что не хватало знаний и опыта… тем, кто так сделал. Наказать, если нами будет констатировано, что были научены дипломаты, но которые вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили", - сказал Заяц.

Теги: #мау #ps752 #иран #мид
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