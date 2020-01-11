События

20:35 11.01.2020

Премьер Гончарук: Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн помощи

1 мин читать
Премьер Гончарук: Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн помощи

Украинское правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тыс. грн помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат, сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Телеграм-канале.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией". – сказано в сообщении.

Как отмечается, государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания "Международных авиалиний Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", - отметили в пресс-службе ведомства.

Теги: #семьи_погибших #правительство #компенсация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 11.01.2020
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

19:05 10.01.2020
В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

15:38 10.01.2020
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

06:04 10.01.2020
Помпео призвал к переговорам в Венесуэле с целью формирования переходного правительства

Помпео призвал к переговорам в Венесуэле с целью формирования переходного правительства

20:57 28.12.2019
Правительство через суд разблокировало выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн

Правительство через суд разблокировало выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн

17:54 20.12.2019
НАБУ и САП уведомили еще одного экс-нардепа о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

НАБУ и САП уведомили еще одного экс-нардепа о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

03:31 12.12.2019
В Израиле не смогли сформировать правительство и проведут третьи за год выборы в парламент

В Израиле не смогли сформировать правительство и проведут третьи за год выборы в парламент

08:11 10.12.2019
Глава администрации Гонконга не исключает перестановок в городском правительстве

Глава администрации Гонконга не исключает перестановок в городском правительстве

11:29 27.11.2019
КИУ отмечает слабую поддержку правительственных инициатив в Раде

КИУ отмечает слабую поддержку правительственных инициатив в Раде

08:39 26.11.2019
Каталонские сепаратисты согласны формировать коалицию в обмен на переговоры о независимости

Каталонские сепаратисты согласны формировать коалицию в обмен на переговоры о независимости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боррель получил от главы МИД Ирана письмо о катастрофе украинского самолета

Зеленский договорился с президентом Ирана о том, что никто "не отвертится", о работе по расшифровке "черных ящиков" и обсудил вопросы компенсаций семьям погибших в сбитом самолете

Зеленский обратился к украинцам: все виновные в катастрофе самолета МАУ в Иране будут наказаны

Зеленский и Рухани провели разговор, в котором Иран заверил в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса PS752

Зеленский в разговоре с Рухани настаивал на завершении идентификации тел и возвращении их в Украину, а также наказании виновных

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель получил от главы МИД Ирана письмо о катастрофе украинского самолета

Зеленский договорился с президентом Ирана о том, что никто "не отвертится", о работе по расшифровке "черных ящиков" и обсудил вопросы компенсаций семьям погибших в сбитом самолете

Зеленский обратился к украинцам: все виновные в катастрофе самолета МАУ в Иране будут наказаны

Денисова: У осужденных из Алексеевской колонии №25 обнаружили телесные повреждения, а сами заключенные – в угнетенном состоянии

На базе Объединенного оперативного штаба ВСУ будет сформировано Командование ОС ВСУ в соответствующей J-структуре

Разграничение полномочий между Минобороны и ВСУ - один из приоритетов развития последнего на 10 лет

Возле здания ж/д станции в Николаевской области обнаружен человеческий череп, полиция устанавливает личность мужчины

Суд арестовал харьковчанина, планировавшего по заказу спецслужб РФ подорвать одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ

Зеленский и Рухани провели разговор, в котором Иран заверил в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса PS752

Зеленский в разговоре с Рухани настаивал на завершении идентификации тел и возвращении их в Украину, а также наказании виновных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА