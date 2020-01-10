Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором за последнее время разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу о катастрофы украинского самолета в Иране, в результате которой погибли, в том числе, граждане обоих государств.

"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

Позже в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский в разговоре с Трюдо проинформировал, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января состоялся разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.

"Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными. Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков", - говорится в обнародованном на сайте ОП в пятницу вечером сообщении.

Согласно информации, "стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования".

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.