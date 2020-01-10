События

20:45 10.01.2020

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

2 мин читать
Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором за последнее время разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу о катастрофы украинского самолета в Иране, в результате которой погибли, в том числе, граждане обоих государств.

"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

Позже в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский в разговоре с Трюдо проинформировал, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января состоялся разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.

"Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными. Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков", - говорится в обнародованном на сайте ОП в пятницу вечером сообщении.

Согласно информации, "стороны согласились, что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования".

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #зеленский #трюдо #иран #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 10.01.2020
Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

20:07 10.01.2020
США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

20:05 10.01.2020
США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

19:54 10.01.2020
Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

19:51 10.01.2020
У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

19:44 10.01.2020
Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

19:34 10.01.2020
Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

19:09 10.01.2020
До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

19:05 10.01.2020
В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

18:53 10.01.2020
Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

СБУ в Днепре блокировала масштабный сбыт контрафактного алкоголя

Во Львовской области на границе с Польшей задержали груз с 100 тыс. таблеток прекурсоров

Экс-глава Харьковской ОГА Светличная намерена участвовать в местных выборах-2020

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Практика медиации не заменит суды, сделает их более эффективными – юристы

Боец ВСУ ранен в пятницу в результате обстрелов на Донбассе, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА